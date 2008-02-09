|Русская линия
|9.02.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Рязань
2. Конфликт вокруг подворья Антониево-Сийского монастыря
3. Фильм архимандрита Тихона
4. Избрание Предстоятеля Элладской Церкви
5. Героизация Калоева и Кузнецова
6. Итоги выборов в Сербии
7. Общественный совет на ТВ
8. Кураев о фильме Евангелие от Иуды
9. Кризис на Украине
10. ФЕОР против Е.Никифорова
11. Торжества в Макарьевской пустыни