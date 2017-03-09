Богохульство в польском театре и кощунства в театрах России схожи до мелочей

Как нам это знакомо…

18 февраля в варшавском Театре Повшехны прошла премьера богохульного спектакля «Проклятие». Обстоятельства произошедшего напоминают нам аналогичные непотребства в российских театрах.

Во время спектакля актрисы демонстративно тёрлись ногами о Крест. У одной из актрис Крест высовывался из трусов. На фоне большого Креста на сцене актёры разыгрывали половые сношения в извращённой форме. Также участники спектакля иммитировали распиливание Креста пилой.

Всё это напоминает нам такие богохульные спектакли в российских театрах, как постановку «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова. В ходе этого представления обнажённая выше пояса актриса изображала Распятие, а актёр, исполнявший роль священника открывал Крестом бутылку со спиртным.

На этом параллели не заканчиваются. В обычай театральных кощунников России вошли постановки «по мотивам» невинных пьес и опер вековой давности, «начинка» которых полностью заменяется богохульствами. Такая участь постигла и «Идеальный муж», вполне пристойную пьесу британского драмматурга 19-го века Оскара Уальда.

Тоже самое было и с «Тангейзером», оперой немецкого композитора Рихарда Вагнера, написанной им в середине того же 19-го века. Это произведение романтизма режиссёр Новосибирского театра оперы и балета Тимофей Кулябин превратил в глумление над Господом Иисусом Христом.

По этому же пути пошёл и Театр Повшехны. Богохульный спектакль «Проклятие» анонсирован как постановка «по мотивам» пьесы 1899 года известного польского драматурга Станислава Выспяньского, который теперь в гробу переворачивается от того, какое богохульство прикрыто его именем.

Как и в случае с кощунствующими российскими театрами, польский Театр Повшехны получает дотации от властей. В прошлом году варшавский муниципалитет выделил театру 8.2 миллиона злoтых (свыше 2 млн. долларов).

Разница между российскими и польскими театральными богохулами в том, что пьеса «Проклятие» содержит нападки не только на религию, но и на земные власти. Во время представления со сцены звучали слова о сборе средств на найм убийцы видного польского политика и руководителя главной в парламенте фракции ПиС Ярослава Качиньского. Российские театральные деятели вроде руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова сочетают хулу в театре на Царя Небесного с подчёркнутой лояльностью земным властям.

Также Театр Повшехны в своей провокации сделал шаг дальше наших кощунников. Если у нас непотребства в спектаклях и операх прикрываются рассуждениями о «свободе творчества», то Театр Повшехны в своём официальном релизе прямо заявил, что его цель — проверить Польшу на вшивость: проглотит государство и общество богохульство или нет. Спектаклем театральный коллектив хотел узнать, насколько — по словам релиза — «современное искусство подвержено религиозной цензуре, самоцензуре и опасению упрёков в «оскорблении религиозных чувств».

Католическая община Польши приняла этот вызов.

Польская епископская конференция распространила заявление, в котором утверждается, что спектакль «Проклятие» имеет признаки богохульства.

«Во время спектакля совершается публичное осквернение Креста, что ранит религиозные чувства христиан, для которых Крест святыня»

Епископы призвали католиков молиться о помощи Божией перед лицом богохульного вызова.

Молитвы по призыву епископов состоялись во многих костёлах Польши, в том числе и в монастыре паулинов в Ясной Гуре, где находится самый почитаемый в Польше Ченстоховский образ Пресвятой Богородицы.

Приходят католики и к зданию Театра Повшехны, молятся по чёткам и встают в пикеты с плакатами:

«В Кресте победа», «Стоп богохульству», «Люцифер вечный лузер».

Без внимания авторов плакатов не остаётся и финансирование театра властями:

«Нет дотаций на кощунство», «Низкие налоги вместо современного искусства».

Свой митинг перед театром провели также патриотические организации польской молодёжи.

На митинге выступавшие молодые поляки говорили о том, что западные страны Евросоюза уже бессильны перед лицом богохульства и нападок на христианство. Задача Польши — не оказаться в этой яме.

Плакаты на митинге отражали молодую резкость собравшихся:

«То не искусство, а клоака», «То не театр, а бордель»

Как и у нас, в Польше нашлись защитники кощунства. В первую очередь среди либеральной интеллигенции.

Приёмы защитников богохульства тоже нам знакомы: рассказывать о ставших известными, а до этого тайных проступках отдельных священнослужителей. Эти вылезшие наружу проступки должны, по мнению либералов, возмущать верующих больше изначально открытого богохульства.

Например автор либеральной «Газеты Выборчей» Марцин Концкий напомнил о недавнем судебном процессе над ксёндзом-педофилом и задал вопрос, кто из его прихожан посчитал оскоблением своих религиозных чувств тайную и неприглядную жизнь священнослужителя.

И среди правых деятелей нашлись «премудрые пескари» с тоже знакомым нам рассуждением: Не стоит-де обращать внимание на спектакль, в котором оскорбляется Крест и есть другие страшные богохульства. Этим, дескать, спектаклю можно сделать ненужную рекламу. Хуже будет.

Отпор этим деятелям дал обозреватель польского католического портала Polonia Cristiana Кристиан Кратюк. По его словам, данный аргумент «исходит из чисто земной логики. Бог ждёт от нас Его исповедания. Господь Иисус объявил: „всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным“ Отсутствие нашей реакции на богохульство было бы в конечном счёте отречением от Бога! А протест станет исповеданием Бога».

Другой известный в Польше журналист Макс Колонко призвал власти немедленно арестовать режиссёра спектакля. По его словам, если власти будут бездействовать, народ просто сожжёт театр.

До ареста режиссёра дело пока не дошло, но прокуратура округа Варшава-Прага изучает возможность возбуждения уголовного дела по статье 196 уголовного кодекса Польши об оскорблении религиозных чувств и по другим статьям УК.

Если уголовное дело против кощунников из Театра Повшехны появится, это будет прогрессом по сравнению с аналогичным поведением российских правоохранителей, которые до уголовного преследования участников постановок «Тангейзера» и «Идеального мужа» так и не довели.

Достойной реакцией на богохульный спектакль «Проклятие» стало отстранение от участия в популярном польском телесериале «В счастии и в несчастии» актрисы Юлии Вышиньской, иммитировавшей в ходе спектакля развратные действия с фигурой почитаемого у католиков за святого папы Иоанна Павла II. Сериал идёт на государственном телеванале TVP, который по закону призван чтить христианские ценности страны.

Отстранение от выходящего каждую среду сериала — серьёзный удар по карману актрисы.

Неспокойно себя почувствовал и сам постановщик «Проклятья» режиссёр Оливер Фрлич. Настолько неспокойно, что написал жалобу на государственное польское телевидение главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Фрлич жалуется, что по телевизору пустили нелегально сделанное видео части спектакля, что создало у поляков неверное представление о спектакле. Между тем как на видео только фрагменты, вырванные из общего контекста.

Вышло, что по мнению режиссёра показанные (в частично размытом виде) на TVP видеофрагменты с иммитацией полового акта в извращённой форме с фигурой Иоанна Павла II в определённом контексте вовсе и не оскорбление религиозных чувств католиков.

Знакома такая демагогия и нам: после двух официальных трейлеров фильма «Матильда» со сценами разврата нас убеждают, что нельзя судить по трейлеру о фильме в целом. В самом фильме такие сцены могут-де смотреться как нечто пристойное.

Наперсники богохульства и разврата одинаково считают дураками и российский, и польский народы.

В общем ситуация с богохульным спектаклем в Польше даже до мелочей напоминает нам происходящее у нас в России.

Такое впечатление, что театральные кощунники и их группа поддержки в либеральных СМИ России и Польши связаны друг с другом, обмениваются «опытом» и координируют свои атаки на христианство и мораль.

Вряд ли это впечатление обманчиво. В 2015 году в «Польском Театре» в городе Вроцлав был поставлен вызывающий эротический спектакль «Смерть и девушка», который вызвал массовые протесты польской общественности и многолюдные католические пикеты у здания театра. Режиссёр этого скандального спектакля Эвелина Марчиняк была приглашена на работу в Москву в знакомый нам непотребствами МХТ имени Чехова.

В том же 2015 году с польскими театральными деятелями сотрудничал Константин Богомолов, постановщик кощунственной версии пьесы «Идеальный муж».

Общаются между собой и либеральные деятели России и Польши. Адам Михник, первое лицо либеральной «Газеты выборчей», главной в Польше защитницы нападок на религию, приезжал в Москву специально для встречи с Алексеем Навальным. У загруженного разоблачениями наших властьимущих Навального всегда находится время и для защиты кощунств, будь то пляски Pussy Riot в храме Христа или видео Руслана Соколовского из Храма-на-Крови в Екатеринбурге с вызывающе богохульными комментариями.

Могли Михник с Навальным воздержаться от обсуждения антирелигиозной деятельности?

Кто не общается и не сотрудничает — так это только мы, православные из России и католики из Польши.

В России есть несколько православных правозащитных центров, а недавно к ним присоединился и созданный в начале года Православный юридический центр быстрого реагирования.

В Польше наиболее авторитетная правозащитная организация — это «Ордо Юрис».

Спустя 4 дня после премьеры «Проклятия» активисты этой организации подготовили многостраничную экспертизу, доказывающую, что постановка оскорбляет религиозные чувства, а польские и общеевропейские правовые стандарты не допускают такого оскорбления под предлогом «свободы творчества».

Также «Ордо Юрис» заявил о готовности представлять в суде всех католиков, которые подадут на театр жалобы об оскорблении их чувств.

К сожалению у наших православных правозащитников нет видимых контактов с «Ордо Юрис» и с другими польскими правыми организациями.

Православные СМИ в России и католические в Польше не рассказывают аудитории о выходках либералов против христианских ценностей у соседей.

Враги вместе, а мы с нашими союзниками порознь.

В августе 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визит в Польшу, где был встречен караулом Войска Польского. До этого визита и после него Польша с таким почётом встречала только глав государств.

В ходе исторического визита Патриарх совместно с Председателем епископской католической конференции Польши призвали наши народы объединить усилия в защите традиционных христианских ценностей.

Прошло четыре с половиной года, а мы так и не вняли этому призыву.

http://radonezh.ru/analytics/kak-nam-eto-znakomo-167 220.html