Епископ Никита (в миру Николай Григорьевич Прибытков) родился в 1859 году в селе Елбанка Чарышской волости Бийского уезда[1]. Окончил курс Барнаульского духовного училища[2] и 3 апреля 1880 г. был определён псаломщиком в Казанскую церковь села Валериановское Мариинского уезда. 2 июня 1881 г. переведён в Градо-Бийский Троицкий Собор по ходатайству протоиерея Дмитрия Емельянова[3]. 30 июля 1882 г. переведён в Михаило-Архангельскую церковь села Мартыновское Кузнецкого уезда.

8 мая 1884 г. рукоположен в диакона святителем Макарием (Невским), тогда ещё епископом Бийским[4], и оставлен в том же селе. 15 марта 1887 г. определён в Градо-Кузнецкую Одигитриевскую церковь[5]. Диакон Николай Прибытков был переведён из Одигитриевской церкви в Спасо-Преображенский собор города Кузнецка на должность псаломщика, где нёс своё послушание до 17 мая 1888 г[6].

В том же году 18 июля рукоположен в иерея епископом Макарием (Невским) и определён в Христорождественскую церковь села Подгороднее Кузнецкого уезда (14 благочиние)[7]. 1 сентября 1889 года, согласно прошению, переведён в Троицкую церковь села Берёзовское Кузнецкого уезда (14 благочиние)[8]. С 12 апреля 1893 г. служил штатным священником в селе Мартыновском, а с 12 марта 1896 г. — в селе Жуланихинском Барнаульского уезда[9]. Во время служения будущего епископа в Жуланихе возникло почитание Святого источника, находившегося близ села, а через некоторое время появилась монашеская пустынь, духовные основы которой были заложены отцом Николаем. Также он занимался благотворительной и миссионерской деятельностью. С 1896 г. был сотрудником попечительства о бедных духовного звания Томской духовной консистории, а с 1899 г. — действительным членом Православного Миссионерского общества[10].

19 марта 1910 года, резолюцией Высокопреосвященнейшего Макария, священник Николай Прибытков переведён из села Жуланихинское в Бийский Богородице-Тихвинский женский монастырь[11]. Через два года отец Николай овдовел. А в 1914 году принял постриг с именем Никита и продолжал служить в том же монастыре. К 1920 году отец Никита уже игумен. Так он подписывал монастырскую опись. Был возведён в сан архимандрита в 1921 или 1922 гг. архиепископом Бийским Иннокентием (Соколовым), незадолго до ареста последнего.

23 января 1924 года, практически сразу после ареста архиепископа Иннокентия, архимандрит Никита был хиротонисан в Москве Святейшим Патриархом Тихоном во епископа[12] Кузнецкого, викария Томской епархии. Он был первым епископом нашего города, но фактически его не было на Кузнецкой кафедре. Причина состояла в том, что он был хиротонисан для Бийской кафедры. Но при живом архиерее было некорректно назначать нового епископа.

Первым архипастырским делом после возвращения из Москвы было «Воззвание всем православным христианам и пастырям Бийской епархии» от 17 марта 1924 года против церковного раскола:

«Появилось „обновленчество“. Начали проводиться реформы. И на почве этого начался Церковный раскол. Горько мне быть свидетелем Церковного междоусобия, ибо плоды его губительны. Я призываю всех пастырей и чад церкви Христовой Бийской Епархии окончить церковную распрю и присоединиться к Единой Святой Соборной и Апостольской церкви»[13].

В конце 1924 г. епископ Никита был переведён на Рубцовскую кафедру. С 1927 г. Он — епископ Бийский, викарий Алтайской епархии.

С момента архиерейской хиротонии в 1924 году и до ареста в 1931 году епископ Никита проживал в Бийске. В этот период на него шли постоянные нападки со стороны советской власти и «обновленцев». Бийская милиция запрещала ему служить, а советская администрация отказывала ему в регистрации. Но этим дело не кончилось. Горфинотдел начислил епископу Никите явно непосильный подоходный налог — 1600 руб. Епископ не смог его оплатить, и его имущество было конфисковано. У него ничего не осталось за исключением самого необходимого для богослужения. Но несмотря на травлю и гонения, владыка бесстрашно исполнял своё архипастырское служение. К обновленчеству, со слов самих обновленцев, он был «непримирим и враждебен»[14].

31 января 1931 года преосвященнейший Никита был арестован и отправлен в Барнаульскую тюрьму. ОГПУ обвиняло епископа в создании «Контрреволюционной организации» и её руководстве, которая занималась: срывом хлебозаготовок и коллективизации; распусканием слухов о кончине мира и о скором свержении советской власти и т. д. Его допрашивали восемь раз. Здоровье престарелого епископа было подорвано: он страдал пороком сердца и ревматизмом.

Епископ Никита всё-таки признал обвинения ОГПУ в свой адрес. И признал их несколько раз (но как он это сделал!):

23 марта 1931 г. — «Хоть я и невиновен, но руководство контрреволюционной организацией принимаю на себя».

20 апреля 1931 г. — «Признаю себя организатором и руководителем контрреволюционной организации только потому, что следствие по делу приняло затяжной характер, но практически никакой организации не было…»

4 мая 1931 г. — «Хотя я и признаю себя виновным в том, что являюсь организатором и руководителем контрреволюционной организации, но таковой не было. Признание своё я мотивирую тем, чтобы скорее закончилось следствие…»[15].

13 июня 1931 г. постановлением особой тройки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю были приговорены: к расстрелу — 1 человек; к пяти годам лагерей — 6; к трём годам — 12; к ссылке на север без указания срока — 3; к пяти годам ссылки в Восточную Сибирь — 12 (в их числе был и епископ Никита). Личный секретарь епископа Иван Константинович Соколов был освобождён «за недостатком улик», но вскоре также подвергся репрессиям.

Епископ Никита (Прибытков) был сослан в Туруханский край для отбывания наказания, но находился он там недолго. В апреле 1933 года, по запросу ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, он был со спецконвоем доставлен в Новосибирск для допроса по новому сфальсифицированному делу. В 1933 г. чекистами был «раскрыт» грандиозный «Заговор в сельском хозяйстве Западной Сибири». И для «руководства» ею была нужна достаточно «колоритная фигура». Самым подходящим для Алтайского филиала сфабрикованного заговора оказался епископ Никита.

Последовали два допроса, на которых, измученный ссылкой и новыми допросами, престарелый и больной епископ подписал заранее составленный чекистами протокол. Постановлением особой тройки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю от 21 мая 1933 г. епископ Никита (Прибытков) был приговорён к пяти годам лишения свободы, но, по причине преклонного возраста архиерея (74 года), лагерь заменили ему на ссылку в Нарымский край на тот же срок.

Тем не менее вскоре он был досрочно освобождён и с 7 ноября 1934 г. по 21 мая 1935 г. Был епископом Малмыжским, викарием Вятской епархии. 22 мая 1935 г. Преосвященнейший Никита становится епископом Белевским, викарием Тульской епархии. 16 декабря 1937 года, в возрасте 78 лет, епископа Никиту вновь арестовали. Ему было предъявлено обвинение в том, что он, «являясь организатором и руководителем подпольного монастыря…, систематически давал установку монашествующему элементу и духовенству о проведении контрреволюционной деятельности среди населения, и в распространении явно провокационных слухов о сошествии на землю антихриста, приближающейся войне и гибели существующего строя»[16]. Арестовано было по этому делу 20 человек.

Из материалов расследования 1957 г. по реабилитации доктора Бориса Алексеевича Субботина, расстрелянного вместе с епископом Никитой, стало известно, какими методами добывали показания. Арестованных допрашивали 14 суток, при этом им не давали, не только спать, но и садиться. Если кто-то падал, его обливали холодной водой. Пятеро человек не выдержали допросов, и подписали протоколы, подтверждающие ложные обвинения в их адрес[17].

Обвинительный приговор был вынесен 25 декабря 1937 г., после чего осуждённых перевели в Тулу. 30 декабря 1937 года «тройка» ОГПУ по Тульской области вынесла окончательный приговор: расстрел. 3 января 1938 года на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь в Тесницком лесу приняли мученическую кончину епископ Никита (Прибытков) и с ним 19 человек: священники, монахи и монахини, послушники и послушницы, миряне.

17 июля 2001 года Священный Синод Русской православной церкви определил включить имя епископа Никиты (Прибыткова) в Собор новомучеников и исповедников Российских. Также память священномученика Никиты включена в Собор Тульских святых (22 сентября). В воскресенье, 16 сентября 2001 года, во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию, за которой было зачитано Определение о канонизации трёх новомучеников: «Честные останки угодников Божиих, у коих такие обретаются, считать святыми мощами. Если местонахождение их неизвестно, оставить на Божие произволение. Место мученической кончины епископа Никиты (Прибыткова), протоиерея Петра (Павлушкова), схиархимандрита Исаакия Оптинского (Бобрикова) и других умученных за веру Христову в Тесницком лесу считать местом особого почитания всех пострадавших в Земле Тульской»[18].

Примечания:

[1] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С.5

[2] Справочная книга по Томской епархии, 1902 г. — С. 262

[3] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С.5

[4] Томские Епархиальные Ведомости. 1884 г., № 12 — С. 9

[5] Томские Епархиальные Ведомости. 1887 г., № 6 — С. 6

[6] Томские Епархиальные Ведомости. 1888 г., № 11 — С. 3

[7] Томские Епархиальные Ведомости. 1888 г., № 11 — С. 3; Справочная книга по Томской епархии, 1898 г. — С. 254

[8] Томские Епархиальные Ведомости. 1889 г., № 18 — С. 4

[9] Томские Епархиальные Ведомости. 1896 г., № 6 — С. 3

[10] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С.7−8

[11] Томские Епархиальные Ведомости. 1910 г., № 7 — С. 180

[12] Отдел спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края (ОСД УАДАК) ф. р-2, д.19 781 — Т.2, л.15

[13] ОСД УАДАК ф. р-2, д.19 781 — Т.3, л.1

[14] Центр Хранения Архивного Фонда Алтайского Края (ЦХАФАК). Ф.50, оп.13, д. 13, л.30

[15] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С.32−35

[16] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С. 45

[17] Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова) — Барнаул, 2003 — С. 46

[18] Журнал Московской Патриархии, 2001, № 10

http://eparhia-nk.ru/svyatyni/nikita-pribytkov/